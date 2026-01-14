Создатели «Мадагаскара» рассказали о возможном продолжении франшизы
Российский паспорт поднялся в рейтинге привлекательности до 46-го места
Вышел новый трейлер документалки об Элвисе Пресли
Фильм Рауля Гейдарова «День рождения Сидни Люмета» выйдет в российский прокат
Эмилия Кларк призналась, что покончила с жанром фэнтези после «Игры престолов»
По «Девушке с татуировкой дракона» выйдет сериал
Калифорнийский стартап откроет первый в истории отель на Луне к 2032 году
Опрос: 52% мужчин и 37% женщин хотят влюбиться в 2026 году
В Эстонии ошибка в законе отменила налог для онлайн-казино
Судью в «Марти Великолепном» озвучивает Роберт Паттинсон
Девочка-подросток превращается в бобра в тизере мультфильма Pixar «Прыгуны»
Кифер Сазерленд задержан по подозрению в нападении на водителя такси
Hasbro выпустил карточную «Монополию» по «Кей-поп-охотницам на демонов»
Бойфренд Кейли Куоко внезапно исчезает в поезде в трейлере «Vanished»
Мишель Уильямс снимется в новом фильме Дэмиена Шазелла
Шоураннером второго сезона «Мистера и миссис Смит» станет Анна Оуян Менч
Илон Маск рассказал, что путешествия в другие звездные системы могут стать реальностью
В России с 2027 года запретят свободный найм работников-иностранцев
Высота снега в Москве 13 января приблизилась к рекорду 1942 года
Генетические тесты стали бесплатными для россиян, которые хотят стать родителями
Кронштадтскую новогоднюю ель признали лучшей в России
Убийца вновь звонит Нив Кэмпбелл в новом тизере «Крика-7»
A24 опубликовала пробы Одессы Эзайон на роль в «Марти Великолепном»
Дэниела Стерна из «Один дома» обвинили в склонении к проституции
«Афиша» и «Зарядье» при поддержке «Сбера» провели серию культурных мероприятий
Кит Харингтон признался, что его разозлила петиция о пересъемке финала «Игры престолов»
«Я сейчас расплачусь»: для слепого гитариста разработали уникальный усилитель со шрифтом Брайля
BTS анонсировали мировой тур

В сети обсуждают возможность появления Леди Гаги в роли Мираж в экранизации «Суперсемейки»

Фото: Gilbert Flores/Billboard/Getty Images

В социальных сетях и на тематических форумах обсуждается возможное участие Леди Гаги в роли Мираж в гипотетической экранизации анимационного фильма «Суперсемейка» в формате игрового кино.

Несмотря на отсутствие официальных комментариев со стороны Disney и Pixar, фан-сообщество активно поддерживает эту идею, опираясь на актерский диапазон и харизму Гаги. Первые обсуждения начались после публикации в X (бывший Twitter), где пользователь предположил, что Гага могла бы стать идеальной кандидатурой на роль Мираж. После этого Pop Hub со ссылкой на голливудских инсайдеров сообщил, что Гага все же ведет переговоры о роли.

Вскоре тема распространилась на другие площадки, включая сайты фан-кастинга, где энтузиасты предлагали свои варианты актерского состава для потенциальной игровой адаптации. Поклонники отмечают, что Леди Гага благодаря ролям в фильмах «Звезда родилась» и «Дом Gucci» доказала способность воплощать сложные, многогранные персонажи.

На данный момент Disney и Pixar не анонсировали разработку игровой версии «Суперсемейки». Студии традиционно хранят подобные планы в секрете до момента утверждения сценария, режиссера и ключевого актерского состава. Поэтому любые обсуждения кастинга остаются на уровне фан-предположений.

