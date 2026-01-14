«Карандаш-фест» запустил конкурс плакатов для второго фестиваля в Старице

Школа дизайна НИУ ВШЭ и фестиваль клоун- и мим-театров «Карандаш-фест» запустили конкурс плакатов с призовым фондом 450 тыс. рублей. Об этом «Афише Daily» рассказали организаторы.
Конкурс приурочен к 125-летию со дня рождения Михаила Румянцева, легендарного клоуна Карандаша. Работы победителей станут основой рекламной кампании второго «Карандаш-феста», который пройдет в августе 2026 года в Старице Тверской области.
Участникам предлагают представить, какими были бы афиши у Карандаша, если бы он жил в 2026 году. В дизайне необходимо использовать актуальный логотип фестиваля и слоган «Для всех детей, которые устали быть взрослыми». Нужно также указать имена четырех потенциальных хедлайнеров: театр клоунов «Микос», уличный театр «Высокие братья», Тверской театр кукол, театр «Комик-Трест», «Театр имени Которого Нельзя Называть». Плакат должен быть вертикальным формата А0.
Конкурс проходит в двух номинациях: «Классический плакат» и «Плакат с использованием ИИ». В классическом треке три призовых места получат 150 тыс., 100 тыс. и 50 тыс. рублей соответственно. Во втором треке трем победителям достанется по 50 тыс. рублей.
Подать заявку можно до 15 марта 2026 года, итоги конкурса объявят 1 апреля. К участию приглашают графических дизайнеров и студентов старше 18 лет.
Первый клоунский фестиваль «Карандаш-фест» прошел в Старице 2 августа. Он собрал 10 тыс. зрителей и звезд российской клоунады. Второй фест состоится там же уже в трехдневном формате ― с 31 июля по 2 августа, во время Международной недели клоунов.