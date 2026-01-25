В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января

В Совфеде предложили открыть российский аналог Диснейленда под названием «Чебурляндия»
Минпросвещения предложило блокировать сайты с готовыми домашними заданиями
Тест для беременных по выявлению синдрома Дауна у плода включили в ОМС
Американский скалолаз поднялся на 101-этажный небоскреб без страховки
Тренер российского футбольного клуба использовал в работе ChatGPT
Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока
В Самаре слон сбежал из цирка и успел погулять по улицам города
Посмотрите первый трейлер спин-оффа «Йеллоустоуна» с подзаголовком «Маршалы»
В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»

В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января

Фото: Balad Beast

29–30 января 2026 года в Саудовской Аравии в четвертый раз пройдет фестиваль Balad Beast. Он вновь развернется в историческом сердце Джидды — районе Аль-Балад, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В качестве хедлайнеров подтверждены такие исполнители, как Playboi Carti, Shaggy, Naïka, Don Toliver, Solomun, Ben Böhmer, Loco Dice и Pawsa. Лайнап охватит музыку от электроники до хип-хопа, выступят как региональные, так и глобальные исполнители.

1/6
© Balad Beast
2/6
© Balad Beast
3/6
© Balad Beast
4/6
© Balad Beast
5/6
© Balad Beast
6/6
© Balad Beast

Фестиваль развернется прямо на улицах и площадях Аль-Балада. В этом году будут задействованы четыре тематические сцены: Bab Stage для энергичных хедлайнерских выступлений, Omda Stage для глубоких электронных и андеграундных звучаний, Souq Stage в духе традиционных рынков Аль-Балада и Roshan Stage на фоне знаковой архитектуры района.

Ранее местом действия часто становились дворы, крыши и общественные пространства. В 2026 году организаторы планируют сделать формат более иммерсивным и увеличить площадь фестиваля.

Расскажите друзьям
Теги:
ЮНЕСКО