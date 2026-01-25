В 2026 году музыкальный фестиваль Balad Beast в Аль-Баладе пройдет 29–30 января

29–30 января 2026 года в Саудовской Аравии в четвертый раз пройдет фестиваль Balad Beast. Он вновь развернется в историческом сердце Джидды — районе Аль-Балад, который является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО.
В качестве хедлайнеров подтверждены такие исполнители, как Playboi Carti, Shaggy, Naïka, Don Toliver, Solomun, Ben Böhmer, Loco Dice и Pawsa. Лайнап охватит музыку от электроники до хип-хопа, выступят как региональные, так и глобальные исполнители.
Фестиваль развернется прямо на улицах и площадях Аль-Балада. В этом году будут задействованы четыре тематические сцены: Bab Stage для энергичных хедлайнерских выступлений, Omda Stage для глубоких электронных и андеграундных звучаний, Souq Stage в духе традиционных рынков Аль-Балада и Roshan Stage на фоне знаковой архитектуры района.
Ранее местом действия часто становились дворы, крыши и общественные пространства. В 2026 году организаторы планируют сделать формат более иммерсивным и увеличить площадь фестиваля.