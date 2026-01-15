Netflix может выпустить новые сериалы по вселенной «Бриджертонов»
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей

Фото: Salvador Rios/Unsplash

Платформа X (бывший Twitter) под давлением регуляторов и общественности полностью заблокировала возможность своего ИИ-инструмента Grok создавать и редактировать изображения реальных людей в откровенной одежде.

Решение вступило в силу после расследований, начатых прокуратурами США, Франции и Великобритании из-за распространения созданных Grok дипфейков сексуализированного характера, в том числе с участием детей.

Теперь все пользователи, включая владельцев платных подписок, лишены доступа к функции редактирования изображений реальных людей в купальниках, нижнем белье и аналогичной одежде.

Кроме того, создание и редактирование любых изображений через Grok стало доступно исключительно платным подписчикам. По заявлению компании, это позволит лучше отслеживать и пресекать нарушения.

Ранее Индонезия временно заблокировала доступ к ИИ-чату Grok, разработанному компанией Илона Маска xAI. Министр коммуникаций и цифровых технологий Индонезии Мейтья Хафид заявила, что сексуализированные дипфейки представляют серьезную угрозу правам человека и цифровой безопасности граждан.
 

