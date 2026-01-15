Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде

Софи Тернер в роли Лары Крофт на первом кадре из сериала «Расхитительница гробниц»
Горе из‑за потери питомца может быть столь же сильным, как из‑за смерти члена семьи
Создательница «Девчонок из Дерри» показала трейлер нового проекта — «Как попасть в рай из Белфаста»
Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»
Тимоте Шаламе рассказал об угрозах со стороны актера массовки на съемках «Марти Великолепного»
Ким Кардашьян и Nike представили совместную коллекцию обуви на основе модели Air Rift
В Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей»
«Требует неспокойное время»: Кончаловский заявил, что режиссеры в России выбирают «безопасные воды»
Эмилия Кларк матерится по-русски во фрагменте сериала «Пони» ― о сотрудницах ЦРУ в Москве
Алиса Бирюкова стала и. о. директора Владимиро-Суздальского музея-заповедника
adidas выпустил коллаборацию с мультсериалом «Симпсоны»
Завершены съемки азиатской адаптации «Ночного администратора» с Эдди Пэном и Шоном Лау
Никола Пелц-Бекхэм сыграет балерину в предстоящем фильме «Прима»
TripAdvisor назвал лучшие направления для соло-путешествий
IKEA представит обновленную версию легендарной синей сумки
YouTube анонсировал функцию запрета просмотра Shorts для детей
Грейси Абрамс дебютирует в кино, в новом проекте A24 от режиссера «Babygirl»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники

Джоди Фостер объяснила, как ранний успех защитил ее от домогательств в Голливуде

Фото: Black Bear

Актриса и режиссер Джоди Фостер поделилась мнением, что ей удалось избежать сексуализированных домогательств в кинобизнесе благодаря власти и признанию, которые пришли к ней в очень юном возрасте.

Фостер считает, что номинация на премию «Оскар» в 1977 году за роль подростка-проститутки в фильме Мартина Скорсезе «Таксист» сыграла ключевую роль в ее спасении. Эта награда, по ее словам, перевела ее в категорию влиятельных фигур индустрии, сделав «слишком опасной целью для потенциальных хищников».

«К 12 годам у меня уже была определенная степень власти. К моменту первой номинации я была среди тех, кто обладает силой. Я могла бы разрушить карьеры или обратиться за помощью к сильным покровителям. Я не была „товаром на полке“», — сказала она.

© Bill/Phillips

Актриса отметила, что, несмотря на повседневную микроагрессию и мизогинию, с которой сталкивается любая женщина на рабочем месте, серьезных злоупотреблений в ее карьере не было. Помимо профессионального статуса, защитным фактором стал ее собственный характер — сдержанный и рациональный.

«Мной очень сложно эмоционально манипулировать, потому что я не выношу эмоции на поверхность. Хищники используют любые рычаги, чтобы добиться своего. Им гораздо легче манипулировать теми, кто моложе, слабее и не имеет власти», — добавила Фостер.

