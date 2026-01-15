20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте

Netflix может выпустить новые сериалы по вселенной «Бриджертонов»
Экранизация романа Альбера Камю «Посторонний» выйдет в российский прокат 5 марта
Польша перестанет признавать российские пятилетние загранпаспорта
Илон Маск запретил Grok создавать откровенные изображения реальных людей
Городские службы начали убирать Миусскую снежную дюну в Москве
Uniqlo стал самым популярным у россиян брендом зимней одежды для заказов из‑за рубежа
Жителя Токио арестовали за нарушение закона о дуэлях, который действует 137 лет
Лыжницу вместе с собакой чуть не унесло лавиной в Пиренеях
Роль Кратоса в сериале «God of War» получил Райан Херст
Тейяна Тейлор подтвердила, что Леонардо Ди Каприо смеялся над «Кей-поп-охотницами на демонов»
В Москве рассказали, какие вещи забывали пассажиры метро в новогодние праздники
«Пятерочка» запустила игру-симулятор для будущих директоров магазинов
В Москве спрогнозировали пасмурную погоду без осадков до конца недели
Жители и гости Петербурга выпили 17 тыс. чашек чая в очереди в Эрмитаж на праздниках
Вышел трейлер «Man on the Run» — документалки о Поле Маккартни
Сервис отправки посылок через ПВЗ Wildberries стал доступен по всей России
У нового «Голого пистолета» не будет сиквела
Ozon запустит собственный бренд уходовой косметики
Николас Галицин снимется в фильме Брайана Уэлша. Его спродюсирует Стивен Содерберг
У Эмилии Кларк произошел нервный срыв после окончания «Игры престолов»
Prime Video показал трейлер ленты «Блеф» с Приянкой Чопрой Джонас и Карлом Урбаном
Автор «Сирен» и «Хранителей» создаст для Netflix фильм «The 99’ers» с Эмили Бейдер
Создатель «Игры в кальмара» запустит для Netflix новый сериал
Британец изобрел мусорный бак, который разгоняется до 88 км/ч
Мэттью МакКонахи зарегистрировал товарные знаки на видео с его участием, чтобы противостоять ИИ
Хулио Иглесиаса обвинили в сексуализированном насилии
Жителя Узбекистана оштрафовали за жалобу на Трампа о похищении Мадуро
Завирусившуюся Злую королеву уволили из Диснейленда после восьми лет работы

20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте

Фото: Universal History Archive/Getty Images

20th Century Studios займется производством триллера о Розуэлльском инциденте 1947 года — популярной конспирологической теории об обнаружении НЛО. Об этом сообщает Deadline.

Режиссером и сценаристом выступит Скотт Купер, снявший байопик «Спрингстин. Избавь меня от небытия». Он объединится с продюсерами Gotham Group Эриком Робинсоном и Эллен Голдсмит-Вейн.

По сюжету фермер находит на своем участке разбросанные обломки, после чего власти быстро берут ситуацию под контроль и почти ничего не объясняют публично. Из-за этого начинают множиться теории заговора о возможном крушении НЛО.

В октябре Купер говорил, что Брюс Спрингстин планирует продолжение фильма «Избавь меня от небытия». По словам кинематографиста, в жизни Спрингстина «есть много глав, которые подходят для экранизации».

Расскажите друзьям