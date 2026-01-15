20th Century запустила в разработку фильм о Розуэлльском инциденте

20th Century Studios займется производством триллера о Розуэлльском инциденте 1947 года — популярной конспирологической теории об обнаружении НЛО. Об этом сообщает Deadline.
Режиссером и сценаристом выступит Скотт Купер, снявший байопик «Спрингстин. Избавь меня от небытия». Он объединится с продюсерами Gotham Group Эриком Робинсоном и Эллен Голдсмит-Вейн.
По сюжету фермер находит на своем участке разбросанные обломки, после чего власти быстро берут ситуацию под контроль и почти ничего не объясняют публично. Из-за этого начинают множиться теории заговора о возможном крушении НЛО.
В октябре Купер говорил, что Брюс Спрингстин планирует продолжение фильма «Избавь меня от небытия». По словам кинематографиста, в жизни Спрингстина «есть много глав, которые подходят для экранизации».