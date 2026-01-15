Ханс Циммер напишет саундтрек для сериала «Гарри Поттер»

Ханс Циммер и его музыкальная компания Bleeding Fingers Music займутся музыкой для будущего сериала HBO «Гарри Поттер». Об этом сообщает Variety.
Саундтрек должен сохранить связь с музыкальной традицией «Гарри Поттера», переосмыслив звучание под формат масштабного сериала.
Циммер сказал, что прекрасно понимает, какую ответственность он и композиторы из Bleeding Fingers Music берут на себя. «Волшебство повсюду — часто совсем рядом, но как и в мире Гарри Поттера, его нужно уметь увидеть. Мы надеемся, что эта музыка поможет зрителям стать к нему чуточку ближе, сохранив уважение к тому, что было создано раньше», ― отметил он.
Музыку к фильмам франшизы ранее писали Джон Уильямс («Философский камень», «Тайная комната», «Узник Азкабана»), Патрик Дойл («Кубок огня»), Николас Хупер («Орден Феникса», «Принц-полукровка») и Александр Деспла («Дары смерти»).
Среди последних работ Циммера ― саундтрек к фильму «F1», за который композитора включили в оскаровский шорт-лист. В ближайшее время его музыку также можно будет услышать в новом сезоне «Эйфории» и в фильме «Дюна: Часть третья».
Производство сериала, каждый сезон которого будет посвящен одной книге Дж.К.Роулинг, уже стартовало на студии Warner Bros. в Ливсдене. Премьера намечена на 2027 год.
Главные роли исполнили молодые актеры Доминик МакЛоклин (Гарри Поттер), Аластер Стаут (Рон Уизли) и Арабелла Стэнтон (Гермиона Грейнджер). Руководят проектом шоураннер Франческа Гардинер и режиссер Марк Майлод.