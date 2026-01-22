Банки выдали на 43% меньше кредитных карт россиянам в 2025 году

По итогам 2025 года банки выдали на 43% меньше кредитных карт по количеству и на 41% меньше по объему выданных средств, чем в 2024 году, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро.



Всего за год было оформлено около 14,6 млн кредитных карт на сумму 1,7 трлн рублей. При этом суммарный объем одобренных в 2025 году лимитов по картам сократился до уровня 2021 года — 1,69 трлн рублей.



Эксперты видят причины такой динамики в высокой ключевой ставке и росте привлекательности альтернативных продуктов, среди которых карты рассрочки и дебетовые карты с овердрафтом. «Падение лимитов по кредитным картам — это в большинстве своем результат регуляторных ограничений, наиболее значимыми из которых можно назвать внедрение периода охлаждения и запрет на учет информации из кредитных историй (БКИ) при оценке дохода заемщика для расчета ПДН», — рассказал директор по развитию кредитных карт ОТП-банка Сергей Ходинский.



Недавно аналитики назвали самые дорогие покупки, которые сделали россияне в новогодние праздники. Москвич купил массажное кресло за 420 тыс. рублей — это стало самой крупной одноразовой покупкой в России. Житель Ростовской области приобрел сразу несколько упаковок кофе на 390 тыс. рублей.