В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет

В Мексике арестовали участника Олимпийских игр, канадского сноубордиста Райана Уэддинга, который считался одним из самых разыскиваемых преступников в США. Об этом сообщил Reuters.
Уэддинга искали на протяжении более десяти лет. Задержать его удалось 22 января, после чего мексиканские власти передали преступника США.
44-летнего экс-спортсмена обвиняют в наркоторговле. По версии американских правоохранителей, он руководил международной сетью, которая перевозила кокаин из Колумбии через Мексику в США и Канаду.
Предположительно, Уэддинг работал вместе с наркокартелем «Синалоа» — одной из самых влиятельных преступных группировок Мексики. В США считали, что он опасен почти так же, как некогда Эль Чапо и Пабло Эскобар.
Райан Уэддинг родился 14 сентября 1981 года в городе Тандер-Бей в канадском штате Онтарио. Его бабушка и дедушка владели горнолыжным курортом, где Райан начал осваивать зимние виды спорта.
В возрасте 12 лет Уэддинг вместе с семьей переехал в пригород Ванкувера и начал карьеру сноубордиста. Он вошел в состав сборной Канады уже в 15 лет, стал бронзовым и серебряным призером чемпионата мира среди юниоров.
В 2002 году Уэддинг стал 24-м на Олимпийских играх в Солт-Лейк-Сити. После этого он бросил спорт, поступил в университет, увлекся бодибилдингом. Через пару лет Кэддинг вовлекся в незаконную деятельность — он выращивал марихуану. В 2010 году экс-спортсмена осудили за попытку покупки кокаина, но через год он освободился.
Власти США считают, что Уэддинг и его преступная группа стоят не только за торговлей наркотиками, но и за целой серией убийств. Уэддингу вменяют убийство супружеской пары в 2023 году, а также 39-летнего мужчины в 2024-м, и покушение на убийство еще одного человека.