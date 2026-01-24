Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном

Сольный сингл Виктории Бекхэм «Not Such an Innocent Girl» 2001 года неожиданно стал самым продаваемым музыкальным треком в Великобритании на прошедшей неделе. Об этом пишет The Guardian.
Этот всплеск интереса стал реакцией публики на громкий семейный скандал, который разгорелся вокруг семьи Бекхэм после откровений их старшего сына Бруклина.
В конце 2025 года Бруклин Бекхэм в ряде интервью рассказал о конфликте с родителями и описал эпизод со свадьбы 2022 года, где Виктория якобы танцевала «на нем» в неподобающей манере. В ответ многие фанаты выразили поддержку матери, массово прослушивая ее первый сольный сингл.
Трек возглавил два специализированных британских чарта — Official Singles Sales Chart (продажи) и Official Download Chart (загрузки), поднявшись в них на первую строчку. Продажи и стримы композиции выросли на 19 615% всего за неделю. При этом в основном комбинированном хит-параде Top 100, учитывающем и стримы, и продажи, песня не представлена, поскольку современные показатели прослушиваний остаются невысокими.
Этот успех стал для Виктории Бекхэм первым личным чарт-топпером со времен ее работы в Spice Girls. Хотя группа установила рекорд среди женских коллективов по числу синглов № 1 (9), сольная карьера Виктории складывалась скромнее. Ее дебютный сингл «Out of Your Mind» (2000 год) уступил в чарте хитам того времени, а «Not Such an Innocent Girl» в 2001 году занял лишь 6-е место, проиграв камбэку Кайли Миноуг с мегахитом «Can’t Get You Out of My Head».