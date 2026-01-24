Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном

Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лина Хиди и Хлоя Файнем появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий 2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»
В одной из школ Якутска появился робот-официант
ЛДПР анонсировала создание собственной криптовалюты — «Жириновский-койн»

Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном

Фото: Marc Piasecki/Getty Images

Сольный сингл Виктории Бекхэм «Not Such an Innocent Girl» 2001 года неожиданно стал самым продаваемым музыкальным треком в Великобритании на прошедшей неделе. Об этом пишет The Guardian.

Этот всплеск интереса стал реакцией публики на громкий семейный скандал, который разгорелся вокруг семьи Бекхэм после откровений их старшего сына Бруклина.

В конце 2025 года Бруклин Бекхэм в ряде интервью рассказал о конфликте с родителями и описал эпизод со свадьбы 2022 года, где Виктория якобы танцевала «на нем» в неподобающей манере. В ответ многие фанаты выразили поддержку матери, массово прослушивая ее первый сольный сингл.

Трек возглавил два специализированных британских чарта — Official Singles Sales Chart (продажи) и Official Download Chart (загрузки), поднявшись в них на первую строчку. Продажи и стримы композиции выросли на 19 615% всего за неделю. При этом в основном комбинированном хит-параде Top 100, учитывающем и стримы, и продажи, песня не представлена, поскольку современные показатели прослушиваний остаются невысокими.

Этот успех стал для Виктории Бекхэм первым личным чарт-топпером со времен ее работы в Spice Girls. Хотя группа установила рекорд среди женских коллективов по числу синглов № 1 (9), сольная карьера Виктории складывалась скромнее. Ее дебютный сингл «Out of Your Mind» (2000 год) уступил в чарте хитам того времени, а «Not Such an Innocent Girl» в 2001 году занял лишь 6-е место, проиграв камбэку Кайли Миноуг с мегахитом «Can’t Get You Out of My Head».

Расскажите друзьям