Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном

В конце 2025 года Бруклин Бекхэм в ряде интервью рассказал о конфликте с родителями и описал эпизод со свадьбы 2022 года, где Виктория якобы танцевала «на нем» в неподобающей манере. В ответ многие фанаты выразили поддержку матери, массово прослушивая ее первый сольный сингл.