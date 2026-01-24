Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников

В Венеции вновь выставили на продажу «проклятый дворец»
Сингл Виктории Бекхэм 2001 года стал хитом в Великобритании после скандала с сыном
Fortnite объявил о коллаборации с сериалом «Офис». В игру добавили Майкла Скотта и Дуайта Шрута
Ребекка Фергюсон попросила Тома Круза о вертолете во время болезни на Мальдивах
Робби Уильямс обошел The Beatles по количеству альбомов номер один в Великобритании
В Петербурге планируют ввести платный въезд автомобилей в центр города
Сабрина Карпентер и Сет Роген появились в трейлере нового «Маппет-шоу»
В Мексике арестовали экс-участника Олимпийских игр. Его разыскивали более 10 лет
Лена Хеди и Хлоя Файнман появятся в фильме «Красный, белый и королевский синий-2»
Cеть Rendez-Vous прокомментировала скандальную поездку в Куршевель
Врачи в Подмосковье нашли в ухе пациента берушу, застрявшую там два года назад
Монголия представила форму сборной для зимних Олимпийских игр
В Екатеринбурге одобрили снос здания с надписью «Кто мы, откуда, куда мы идем?»
На Аляске студент съел фотографии на выставке, потому что их создали с помощью ИИ
Никосия выбрана лучшим культурным направлением Европы в 2026 году
В Госдуму внесут законопроект о запрете имитации человеческого голоса при звонках
Бабушка дизайнера Симона Порта Жакмюса стала первым амбассадором бренда Jacquemus
Софи Тернер рассказала, что не собирается смотреть «Рыцаря Семи Королевств»
В Петербурге просят разработать меры по снижению влияния реагентов на животных
Появился треклист нового альбома Гарри Стайлза «Kiss All the Time. Disco Occasionally»
Чемпионат Европы по фехтованию перенесли во Францию, так как Эстония не хотела давать визы россиянам
«Рыцарь Семи Королевств» — самый высоко оцененный сериал вселенной «Игры престолов»
Умер бас-гитарист Scorpions Фрэнсис Буххольц
Arctic Monkeys выпустили песню спустя четыре года молчания
Crocs выпустят обувь в форме LEGO
Южная Корея первой в мире приняла закон об искусственном интеллекте
55 тонн мандаринов купили москвичи на городских ярмарках за два месяца
Сражения на световых мечах в трейлере сериала «Дарт Мол: Повелитель теней»

Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников

Фото: Мобильный репортер/Агентство «Москва»

В ночь на 17 января в возрасте 60 лет умер режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий Александр Олейников. Об этом пишет РБК со ссылкой на его сына Максима.

Информацию о смерти также прокомментировала в своем телеграм-канале Лолита Милявская, назвавшая Олейникова «товарищем юности и талантищем». По данным ТАСС, причиной смерти режиссера стал оторвавшийся тромб.

Александр Олейников начал карьеру в 1985 году, снимая музыкальные клипы для немецкого певца Дитера Болена. Широкую известность получил благодаря работе на каналах ТВ-6, НТВ, «Россия» и Первом канале.

Среди самых заметных проектов Олейникова: программа «Мое кино» (совместно с драматургом Виктором Мережко, 1994–1996), ток-шоу «Моя история», программа «Ваша музыка» и проект «Ох уж эти дети».

Он также был генеральным продюсером и заместителем гендиректора НТВ, руководителем проектов «Доброе утро, Россия» и «Вести+» на канале «Россия» и главным продюсером «ТВ Центра».

