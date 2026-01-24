Умер режиссер и телеведущий Александр Олейников

В ночь на 17 января в возрасте 60 лет умер режиссер, сценарист, продюсер и телеведущий Александр Олейников. Об этом пишет РБК со ссылкой на его сына Максима.
Информацию о смерти также прокомментировала в своем телеграм-канале Лолита Милявская, назвавшая Олейникова «товарищем юности и талантищем». По данным ТАСС, причиной смерти режиссера стал оторвавшийся тромб.
Александр Олейников начал карьеру в 1985 году, снимая музыкальные клипы для немецкого певца Дитера Болена. Широкую известность получил благодаря работе на каналах ТВ-6, НТВ, «Россия» и Первом канале.
Среди самых заметных проектов Олейникова: программа «Мое кино» (совместно с драматургом Виктором Мережко, 1994–1996), ток-шоу «Моя история», программа «Ваша музыка» и проект «Ох уж эти дети».
Он также был генеральным продюсером и заместителем гендиректора НТВ, руководителем проектов «Доброе утро, Россия» и «Вести+» на канале «Россия» и главным продюсером «ТВ Центра».