Бренд напитков Dr Pepper сделал рекламу с джинглом, который в шутку придумала пользовательница тиктока, пишет People.
Блогер под ником Romeo опубликовала ролик, в котором спела: «Dr Pepper, детка, это вкусно и замечательно! Ду-ду-ду». Она подписала видео словами: «Dr Pepper, вернитесь ко мне с деловым предложением. Вместе мы можем зарабатывать тысячи [долларов]».
Ролик набрал за месяц более 45 млн просмотров. Представители Dr Pepper связались с девушкой, которая придумала джингл, зарегистрировали его и в январе выпустили рекламу на телевидении.
«Я постоянно пишу музыку, и было потрясающе наблюдать, как то, что я создала, стало настоящим, профессионально спродюсированным произведением в рекламе для всей страны», — рассказала Romeo. Неизвестно, получила ли она вознаграждения за сотрудничество.
Недавно McDonald’s в Нидерландах удалил рекламу, сделанную с помощью ИИ. В ролике со слоганом «Самое ужасное время года» изобразили сцены рождественского хаоса: Санта-Клаус попал в дорожную пробку, а велосипедист с елкой не смог проехать по дороге. Видео раскритиковали в соцсетях.