Роберт Эггерс завершил съемки своего нового готического хоррора «Оборотень»

В Великобритании завершились съемки нового фильма режиссера Роберта Эггерса — готического хоррора под названием «Оборотень». Об этом рассказал оператор картины Джарин Блашке.

Производство длилось 77 дней, что дает команде более 11 месяцев на постпродакшен перед плановым релизом 25 декабря. «Оборотень» был снят в характерной для Эггерса аутентичной манере: на 35-миллиметровую пленку и в соотношении сторон 1,37:1.

Действие фильма разворачивается в Англии XIII века. В главных ролях снялись Аарон Тейлор-Джонсон, Лили-Роуз Депп, Уиллем Дефо и Ральф Айнесон.

Эггерс уже называет свой новый проект «самой мрачной работой» в своей карьере. По слухам, даже членам съемочной группы сценарий показался чрезвычайно тяжелым. Один из звукорежиссеров в соцсетях написал, что после прочтения текста ему «потребовались объятия».

В начале 2025 года вышел мрачный фильм Эггерса «Носферату». Лента с Лили-Роуз Депп в главной роли получила четыре номинации на «Оскар».

