«Битва за битвой» и «Грешники»: стали известны номинанты на премию BAFTA

Стали известны номинанты на премию Bafta Film Awards. Церемония вручения пройдет в лондонском Royal Festival Hall 22 февраля.
Лидером по количеству номинаций (14) стал триллер Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». За ним следует вампирский хоррор «Грешники», а затем «Гамнет» и «Марти Великолепный».
Список номинантов на премию BAFTA в основных категориях
Лучший фильм
- «Битва за битвой»
- «Марти Великолепный»
- «Гамнет»
- «Грешники»
- «Сентиментальная ценность»
Лучший британский фильм
- «28 лет спустя»
- «Баллада об острове Уоллис»
- «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
- «Умри, моя любовь»
- «„Я“ значит „Ястреб“»
- «Гамнет»
- «Я ругаюсь»
- «Мистер Бертон»
- «Седло»
- «Стив»
Лучший режиссер
- Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
- Хлоя Чжао («Гамнет»)
- Райан Куглер («Грешники»)
- Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
- Джош Сафди («Марти Великолепный»)
- Йоргос Лантимос («Бугония»)
Лучшая актриса
- Джесси Бакли («Гамнет»)
- Роуз Берн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
- Рената Рейнсве («Сентиментальная ценность»)
- Эмма Стоун («Бугония»)
- Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)
- Чейз Инфинити («Битва за битвой»)
Лучший актер
- Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»)
- Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»)
- Джесси Племонс («Бугония»)
- Майкл Б.Джордан («Грешники»)
- Итан Хоук («Голубая луна»)
- Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)
Лучшая актриса второго плана
- Тейяна Тейлор («Битва за битвой»)
- Одесса Эзайон («Марти Великолепный»)
- Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
- Вунми Мосаку («Грешники»)
- Кэри Маллиган («Баллада об острове Уоллис»)
- Эмили Уотсон («Гамнет»)
Лучший актер второго плана
- Стеллан Скарсгорд («Сентиментальная ценность»)
- Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)
- Шон Пенн («Битва за битвой»)
- Пол Мескал («Гамнет»)
- Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
- Питер Маллан («Я ругаюсь»)
Лучший оригинальный сценарий
- «Я ругаюсь»
- «Марти Великолепный»
- «Секретный агент»
- «Сентиментальная ценность»
- «Грешники»
Лучший адаптированный сценарий
- «Баллада об острове Уоллис»
- «Битва за битвой»
- «Бугония»
- «Гамнет»
- «Седло»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Секретный агент» (Бразилия)
- «Сентиментальная ценность» (Норвегия)
- «Простая случайность» (Франция)
- «Сират» (Испания)
- «Голос Хинд Раджаб» (Тунис)
Восходящая звезда
- Роберт Арамайо
- Майлс Кейтон
- Чейз Инфинити
- Арчи Мадекве
- Пози Стерлинг