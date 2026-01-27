Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
«Битва за битвой» и «Грешники»: стали известны номинанты на премию BAFTA

Фото: Warner Bros.

Стали известны номинанты на премию Bafta Film Awards. Церемония вручения пройдет в лондонском Royal Festival Hall 22 февраля.

Лидером по количеству номинаций (14) стал триллер Пола Томаса Андерсона «Битва за битвой». За ним следует вампирский хоррор «Грешники», а затем «Гамнет» и «Марти Великолепный».

Список номинантов на премию BAFTA в основных категориях

Лучший фильм

  • «Битва за битвой»
  • «Марти Великолепный»
  • «Гамнет»
  • «Грешники»
  • «Сентиментальная ценность»

Лучший британский фильм

  • «28 лет спустя»
  • «Баллада об острове Уоллис»
  • «Бриджит Джонс. Без ума от мальчишки»
  • «Умри, моя любовь»
  • «„Я“ значит „Ястреб“»
  • «Гамнет»
  • «Я ругаюсь»
  • «Мистер Бертон»
  • «Седло»
  • «Стив»

Лучший режиссер

  • Пол Томас Андерсон («Битва за битвой»)
  • Хлоя Чжао («Гамнет»)
  • Райан Куглер («Грешники»)
  • Йоаким Триер («Сентиментальная ценность»)
  • Джош Сафди («Марти Великолепный»)
  • Йоргос Лантимос («Бугония»)

Лучшая актриса

  • Джесси Бакли («Гамнет»)
  • Роуз Берн («Я бы тебя пнула, если бы могла»)
  • Рената Рейнсве («Сентиментальная ценность»)
  • Эмма Стоун («Бугония»)
  • Кейт Хадсон («Мелодия их мечты»)
  • Чейз Инфинити («Битва за битвой»)

Лучший актер

  • Тимоте Шаламе («Марти Великолепный»)
  • Леонардо Ди Каприо («Битва за битвой»)
  • Джесси Племонс («Бугония»)
  • Майкл Б.Джордан («Грешники»)
  • Итан Хоук («Голубая луна»)
  • Роберт Арамайо («Я ругаюсь»)

Лучшая актриса второго плана

  • Тейяна Тейлор («Битва за битвой»)
  • Одесса Эзайон («Марти Великолепный»)
  • Инга Ибсдоттер Лиллеос («Сентиментальная ценность»)
  • Вунми Мосаку («Грешники»)
  • Кэри Маллиган («Баллада об острове Уоллис»)
  • Эмили Уотсон («Гамнет»)

Лучший актер второго плана

  • Стеллан Скарсгорд («Сентиментальная ценность»)
  • Бенисио Дель Торо («Битва за битвой»)
  • Шон Пенн («Битва за битвой»)
  • Пол Мескал («Гамнет»)
  • Джейкоб Элорди («Франкенштейн»)
  • Питер Маллан («Я ругаюсь»)

Лучший оригинальный сценарий

  • «Я ругаюсь»
  • «Марти Великолепный»
  • «Секретный агент»
  • «Сентиментальная ценность»
  • «Грешники»

Лучший адаптированный сценарий

  • «Баллада об острове Уоллис»
  • «Битва за битвой»
  • «Бугония»
  • «Гамнет»
  • «Седло»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Секретный агент» (Бразилия)
  • «Сентиментальная ценность» (Норвегия)
  • «Простая случайность» (Франция)
  • «Сират» (Испания)
  • «Голос Хинд Раджаб» (Тунис)

Восходящая звезда

  • Роберт Арамайо
  • Майлс Кейтон
  • Чейз Инфинити
  • Арчи Мадекве
  • Пози Стерлинг
