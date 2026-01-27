Сидни Суини завесила бюстгальтерами Знак Голливуда для рекламы своего бренда нижнего белья
Бобби Мореско снимет байопик о Джорджо Армани

Фото: Stephane Cardinale-Corbis/Getty Images

Бобби Мореско, известный по сценарию к фильму «Столкновение», снимет биографический фильм о легендарном итальянском кутюрье Джорджо Армани. Об этом сообщает Deadline.

Мореско не только снимет фильм, но и напишет сценарий под рабочим названием «Армани — король моды» совместно со своей дочерью Амандой. Продюсером картины выступит Андреа Йерволино, ранее работавший с Мореско над фильмами «Ламборгини: Человек-легенда» и «Мазерати».

Лента обещает рассказать о пути Армани от начинающего дизайнера до создателя империи, стоимость которой превышает 10 млрд долларов, и одного из самых влиятельных творцов моды XX и XXI веков.

Особое внимание в фильме будет уделено тесной связи Армани с миром кино. Именно он создал культовые костюмы для Ричарда Гира в «Американском жиголо» (1980 год), а также его наряды украшали на красных дорожках таких звезд, как Кейт Бланшетт, Джулия Робертс и Леонардо Ди Каприо.

Где пройдут съемки, пока неизвестно. Несмотря на итальянскую тему, они, скорее всего, будут в Венгрии. Как пояснил Йерволино, это вынужденное решение связано с недавними изменениями в системе государственного финансирования кинопроизводства, которые, по его словам, создали «административную неопределенность» и отпугнули американских инвесторов.

«Я гордый итальянец и продолжу рассказывать миру истории великих итальянских икон, но, к сожалению, сейчас вынужден снимать их за рубежом», — заявил продюсер.

