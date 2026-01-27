Aphex Twin с забытым треком, ставшим вирусным хитом, обогнал по популярности Тейлор Свифт

Малоизвестная инструментальная композиция «QKThr» с альбома 2001 года «Drukqs» британского электронного музыканта Aphex Twin (Ричард Д.Джеймс) неожиданно стала популярной в тиктоке.
По данным на январь 2026 года, трек был использован почти в 8 млн постах: от милых роликов с животными до мемов о политике и меланхоличных ностальгических коллажей.
Благодаря этому месячная аудитория Aphex Twin на YouTube Music достигла 448 млн слушателей, что позволило ему обойти даже Тейлор Свифт (399 млн). Диджей и продюсер Ramon Pang связывает этот феномен именно с виральностью «QKThr», отмечая, что бэк-каталог артиста переживает «ренессанс через поколение Z».
По данным The Guardian, эксперты и фанаты сходятся во мнении, что музыка Aphex Twin с ее непредсказуемыми ритмами, эмоциональной глубиной и почти инопланетной эстетикой идеально соответствует восприятию реальности у поколений Z и альфа.
«Она добавляет слои смысла даже к самым обыденным видео», — поясняет музыкальный журналист Киран Пресс-Рейнолдс. Барабанщица Хлоя Сааведра, публикующая каверы на треки Aphex, называет его анти-поп-артистом в мире, где молодежи навязывают коммерческую музыку.