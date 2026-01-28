Эмма Уиллис рассказала, что Брюс Уиллис не осознает своего диагноза
Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» установил 21 млн россиян

Фото: Агентство «Москва»

Самозапрет на кредиты на «Госуслугах» с момента запуска этого инструмента установил 21 млн россиян. Об этом сообщила глава Банка России Эльвира Набиуллина, пишет ТАСС.

«Это очень востребованный сервис. За 10 месяцев 21 млн человек установил это. Это стало возможным, потому что это просто сделать через портал „Госуслуги“. Это как раз та самая синергия финансового сектора и госуслуг», — сказала Набиуллина.

Закон о самозапрете на заключение договоров потребительских кредитов заработал с 1 марта 2025 года. Сначала такая возможность появилась на «Госуслугах». С 1 сентября 2025 года она также стала доступна в МФЦ. 

В случае использования опции для банков и микрофинансовых организаций будет видна отметка о самозапрете гражданина на кредиты. Если мошенникам удастся получить заем, несмотря на ограничение, то возвращать ничего не придется. 

Недавно в Госдуме приняли закон о самозапрете на участие в азартных играх. Правила распространяются на букмекерские конторы, тотализаторы, казино и залы игровых автоматов.

