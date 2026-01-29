Кинокомпании A-One и «Веста» опубликовали дублированный трейлер фильма Франсуа Озона «Посторонний — экранизации одноименного романа Альбера Камю. Картина выйдет в российских прокат 5 марта.
В главных ролях ― Бенжамен Вуазен («Лето 85-го», «Поехали!»), Ребекка Мардер («Мое преступление», «Жизнь на повторе»), Сванн Арло («Анатомия падения», «По воле божьей») и Дени Лаван («Моя маленькая принцесса»).
Вуазен играет француза Мерсо, живущего в Алжире в 1930-х годах. Апатия и безразличие героя к окружающему миру достигают кульминации в хладнокровном убийстве и суде. В центре расследования окажется не только преступление, но и личность Мерсо.
Фильм снят в черно-белой палитре на французском языке. Съемки проходили в Марокко.
В основе ленты ― дебютный роман Альбера Камю «Посторонний» 1942 года. В книге поднимаются темы человеческой жестокости, экзистенциализма и постколониализма. Роман считается одним из самых известных произведений французской литературы и переведен на 75 языков.
Озон отмечал, что экранизация «Постороннего» показалась ему «отличным способом затронуть экзистенциальные и социальные вопросы» и одновременно «привлечь современную аудиторию». Стилистически режиссер стремился «к форме абстракции, странности и дистанцирования», сосредотачиваясь на «деталях, вставках, взглядах и крупных планах объектов».