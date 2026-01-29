Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта

Американская актриса Кэмерон Диас снимется в новой романтической комедии от Amazon MGM Studios. Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит Стивен Мерчант. Он также сыграет главную мужскую роль — трудоголика-британца, работающего в престижном нью-йоркской отеле. По сюжету, герою срочно потребуется фиктивная жена для поддержания имиджа.
Мужчина заключит сделку со стендап-комиком, испытывающей финансовые трудности и нуждающейся в медстраховке. То, что начнется как договорной брак, постепенно перерастет в неожиданный роман.
Мерчант написал сценарий ленты вместе с Джоном Батлером. Продюсерами картины выступили Мерчант, Ли Айзенберг, Сет Роген, Эван Годберг, Джеймс Уивер, Джош Фейген и Натали Сэнди.