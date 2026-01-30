Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»

Ранее были объявлены и другие звезды, которые поднимутся на сцену: Леди Гага, Джастин Бибер, Сабрина Карпентер, Clipse и Фаррелл Уильямс, Пост Малон, Риба МакИнтайр и другие. Отдельное внимание будет уделено мемориальным выступлениям. Так, трибьют Оззи Осборну представит Пост Малон вместе с участниками групп: Slash, Duff McKagan и Chad Smith, — а Лорин Хилл почтит память Д’Анджело и Роберты Флэк.