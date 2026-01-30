Январь стал самым снежным в Москве за 203 года
В «ГЭС-2» закрываются гастрономические точки под управлением ресторанного холдинга GT
Драко Малфой стал символом Китайского нового года
Ник Фрост «визуализировал» роль Хагрида, написав его имя 7000 раз
Более 11 тысяч штрафов за езду без водительских прав заплатили россияне на Пхукете
Брайан Мэй назвал США слишком опасным местом, чтобы группа Queen там выступала
Фанаты Гарри Стайлза заметили, что певец синхронизировал тур с европейскими марафонами
В Москве и области в 21–32 раза выросли продажи ледянок
Брошь Одри Хепберн продали на аукционе за 355 тыс. евро
4 февраля в «Лужниках» впервые пройдет ночная лыжная гонка
Новая станция Рублево-Архангельской линии получит название «Новорижская»
Москву посетило рекордное число туристов на зимних праздниках
В Ultima «Яндекс Маркета» теперь можно примерить одежду с помощью ИИ
Даррен Аронофски снял анимационный сериал об американской революции с помощью ИИ
Фальков: понятие «трудоустройство по специальности» ушло в прошлое
Продажи пива в России сократились на 16,7%
Закулисье концертов «brat» в новом отрывке из мокьюментари «Момент» с Charli XCX
В Подмосковье проведут первый в 2026 году бесплатный онкоскрининг
Игра Steal a Brainrot из Roblox получит экранизацию от продюсеров «Расхитительницы гробниц»
В Казахстане запустили сервис удаленной рыбалки
Самые высокие сугробы страны зафиксированы на Дальнем Востоке и в Сибири
Фильм по Split Fiction получил первый черновой вариант сценария
Иск: Шон Комбс упоминал, что убил Тупака Шакура во время угроз изнасилованному мужчине
Мэнди Патинкин сыграет Одина в сериале «Бог войны» для Amazon
Tyler The Creator и Rosé выступят на «Грэмми-2026»
Сабрина Карпентер выпустила духи с ароматом лимонного пирога
Дейзи Эдгар-Джонс убьет своего бывшего в экранизации романа «Хороший человек» Кирстен Кинг
Кэмерон Диас сыграет стендап-комика в ромкоме Стивена Мерчанта

Ана де Армас сыграет фитнес-инфлюэнсера в психологическом триллере «Пот»

Фото: Lionsgate Productions Ltd.

Ана де Армас сыграет главную роль в психологическом триллере «Пот». Об этом сообщил Deadline.

Фильм будет основан на польской картине, отобранной для Каннского кинофестиваля. Ремейк создаст компания AGC Studios. Она профинансирует проект и также займется его международными продажами.

Армас сыграет в ленте восходящую звезду фитнес-индустрии Эмму Кент, мечтающую повторить успех своего кумира — суперзвезды социальных сетей Кэт Хайбрук. Но жизнь Эммы начнет рушиться после неудачной встречи с Кэт.

Героиня окажется втянутой в опасную сделку с ее одержимым поклонником Трентом. Его безумная преданность заставит Эмму задуматься, насколько далеко она готова зайти ради славы.

Режиссером проекта выступит британский кинематографист Джей Блейсон, известный по фильмам «Пятая волна» и «Аферистка». Продюсерами картины станут Гай Стодел, Джей Блейксон и генеральный директор AGC Studios Стюарт Форд. Съемки начнутся 30 марта 2026 года в Лос-Анджелесе и Великобритании.

Оригинальный фильм шведско-польского режиссера Магнуса фон Хорна был отобран для Каннского кинофестиваля 2020 года. Смотр отменили из‑за пандемии COVID-19. Тем не менее лента имела международный успех — права на показ в США, Латинской Америке, Индии и Турции приобрела платформа Mubi.

