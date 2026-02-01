Документалка «Мелания» провалилась у критиков, но получила подозрительно высокие оценки от зрителей

Критики разгромили документальный фильм «Мелания» о супруге Дональда Трампа. Однако зрительская оценка на Rotten Tomatoes оказалась подозрительно высокой. Вероятно, все дело в накрутке голосов.
Документальная лента следит за Меланией Трамп на протяжении 20 дней, предшествовавших инаугурации ее мужа. В фильм вошли кадры интервью с первой леди США, ее официальных встреч и частных бесед.
Режиссером «Мелании» выступил Бретт Ратнер («Час пик») ― и его назначение в режиссерское кресло породило отдельный скандал. Дело в том, что кинокарьера Ратнера была фактически разрушена в 2017 году после обвинений в сексуализированных домогательствах, которые он отрицал.
Amazon заплатила 40 млн долларов за права на картину и еще 35 млн за маркетинг. Поскольку часть этих денег, как сообщается, пошла в карман самой Мелании Трамп, которая значится одним из продюсеров, некоторые сочли картину корпоративной взяткой Трампу от Amazon.
Критики почти единодушно разнесли «Меланию». На основе профессиональных рецензий у картины 7 из 100 баллов на Metacritic и 11% на Rotten Tomatoes.
Журналист The Irish Times называет фильм «бесстыдной пропагандой, от которой можно уснуть». «Хорошего впечатления о бывшей словенской модели не складывается, но и плохого ― тоже. Вместо этого фильм Ратнера достигает какого-то пассивного отстранения — примерно как если бы вы почти два часа держали камеру, направленную на водопад или пшеничное поле», ― отмечает он.
Многие первые показы картины прошли в почти пустых залах. Редактор The Hollywood Reporter пишет, что на сеансе в Нью-Йорке помимо него присутствовали лишь два человека, и оба были другими кинокритиками.
Отдельно журналистам не понравилось, что фильм сильно льстит своей героине. В частности, картина заканчивается перечислением «беспрецедентных достижений» Мелании Трамп, которая якобы навсегда изменила институт первой леди. Среди таких достижений ― встречи с жертвами стихийных бедствий.
На фоне почти полного единогласия критиков подозрительно выглядят зрительские оценки на Rotten Tomatoes ― 99%. При этом на Metacritic у картины от пользователей лишь 1,3 балла из 10.
Многие хвалебные отзывы вызывают сомнения в их подлинности, пишет Forbes. Вот один из примеров такой зрительской рецензии: «Потрясающий фильм, у нас в кинотеатре был солд-аут, а в конце зал взорвался аплодисментами и овациями. Мелания — замечательный человек, настоящая леди, и Америка благословенна тем, что она снова наша первая леди. Этот закулисный взгляд сделан отлично, смотреть — одно удовольствие. Обязательно к просмотру».
По прогнозам «Мелания» соберет в первый уик-энд от 2 млн до 5 млн долларов. Это заметно меньше, чем у других новых релизов в американском прокате ― фильмов «На помощь!» (примерно 17,5–18,5 млн долларов) и «Железное легкое» (около 15–17 млн).