К касту третьего сезона присоединились уральские вампиры под предводительством Бориса Феликсовича (Егор Дружинин): Никита Тарасов, Евгения Дмитриева, Мария Лисовая, Антон Косточкин, Софья Шидловская, Дмитрий Миллер, Павел Братковский, Лаура Пицхелаури. Именно с ними предстоит столкнуться смоленским во главе с дедом Славой (Юрием Стояновым). Ушедшего в армию Глеба Калюжного заменила звезда сказочного блокбастера «Соловей против Муромца» Тимофей Кочнев.