Съемки новых «Хроник Нарнии» от режиссера «Барби» Греты Гервиг завершены

Режиссером и сценаристом ленты выступает Грета Гервиг («Барби»). В основу истории легла шестая повесть из серии Клайва Стейплза Льюиса — «Племянник чародея». В этой книге рассказывается о происхождении Нарнии, а в центре сюжета — Дигори Кирк и Полли Пламмер, которые открывают для себя волшебный мир благодаря магии дяди Дигори.