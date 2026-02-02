Глава ФИФА выступил за снятие бана с российских команд

С 2022 года российские сборные и клубы отстранены от участия в турнирах ФИФА и УЕФА из‑за военной операции на Украине. В связи с этим сборная России пропустила чемпионат мира 2022 года и чемпионат Европы 2024-го, а также не участвовала в жеребьевке квалификационного раунда на мировое первенство, которое пройдет в 2026 году в США, Канаде и Мексике.