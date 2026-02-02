В метро Москвы теперь могут проверять телефоны пассажиров

Новые меры по досмотру телефонов вводят в соответствии с приказом Минтранспорта от 4 февраля. «Безопасность пассажиров и комфорт во время поездок — приоритет Московского метрополитена», — рассказали в пресс-службе. Там добавили, что для обеспечения безопасности все пассажиры московского метро проходят досмотр при помощи рамок металлодетекторов.