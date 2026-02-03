Collider выбрал лучшие фэнтези-фильмы
«Подписные издания» откроются в Москве

Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма

Первая в Москве точка легендарного петербургского книжного «Подписные издания» откроется в Музее русского импрессионизма, сообщает РБК.

Пространство на третьем этаже здания начнет работу 13 февраля с открытием выставки «Под маской». В полном объеме оно откроется с марта. Режим работы будет совпадать с графиком работы музея. Как пишет РБК, таким образом музей решил радикально переосмыслить концепцию гостевого пространства в честь своего десятилетия. 

«Подписные в музее» станет многофункциональной средой для погружения в литературу и искусство: можно будет обсудить экспозицию с консультантами-знатоками или перекусить авторской выпечкой. Интерьер создали архитекторы бюро Aurore.

 

1/3
© Пресс-служба Музея русского импрессионизма
2/3
© Пресс-служба Музея русского импрессионизма
3/3
© Пресс-служба Музея русского импрессионизма

В книжном будет представлено около 10 тыс. позиций. Помимо фундаментальных трудов по искусствоведению и художественных альбомов, среди них окажутся новинки независимых издательств, подборки для юных читателей и редкая японская канцелярия.

К каждой выставке будут выпускаться коллекции мерча: от картин по номерам до косметических наборов и чайных подписок. В день открытия появится каталог экспозиции «Под маской».

Сотрудники прошли стажировку в петербургском магазине, чтобы передать ту атмосферу, за которую все любят «Подписные», пишет РБК. В пространстве будут проводить презентации изданий, встречи с авторами и даже детские мастер-классы «Ясельки».

Кулинарную часть курирует команда «Подписных булочек»: в ней представят выпечку и тематические напитки по мотивам выставок. В теплое время года откроют веранду с панорамным видом на территорию бывшей фабрики «Большевик».

«Подписные издания» — основанный в 1926 году книжный магазин в центре Петербурга. Музей русского импрессионизма — частный музей классического искусства. Он открылся в 2016 году на территории бывшей кондитерской фабрики «Большевик» в Москве.

