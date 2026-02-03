Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
Дочь Дэвида Линча заявила, что сценарий его неснятого сериала опубликуют



Сценарий неснятого сериала для Netflix, который разрабатывал перед смертью Дэвид Линч, опубликуют. Об этом написала на Reddit дочь режиссера Дженнифер.

По словам Дженнифер Линч, она с братьями работает над публикацией текста под названием «Unrecorded Night». Наследники кинематографиста хотят «предложить то, что не могло быть реализовано, тем, кому это бы понравилось».

«Я прошу всех дождаться этого релиза и не охотиться за тем, что, скорее всего, окажется несанкционированными версиями и испортит прекрасную работу, созданную папой», — подчеркнула Дженнифер.

Она отметила, что и сама — большая поклонница творчества своего отца. Линч заверила, что хочет, «чтобы о нем рассказывали и прославляли его во всех смыслах этого слова».

«Мы знаем, что есть спрос [на этот материал], и мы чувствуем необходимость представить дары папы самым лучшим образом», — добавила она.

«Unrecorded Night» должен был стать сериалом из 20-25 эпизодов с Тоби Джоном в главной роли. В проекте также планировали участвовать Лора Дерн и Наоми Уоттс. К съемкам шоу Линч так и не успел приступить.

«Сначала ковид, а потом его проблемы со здоровьем привели к тому, что проект так и не был создан. Мы дали понять, что, как только он будет в состоянии, можем вернуться к делу», — рассказывали в Netflix.

