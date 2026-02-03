Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»

На ютуб-канале Apple TV опубликовали тизер сериала «Лаки» с Аней Тейлор-Джой («Ход королевы», «Фуриоса»). Он выйдет на стриминговом сервисе 15 июля.
Шоу расскажет о мошеннице по имени Лаки, которая вынуждена пуститься в бега, когда многомиллионное ограбление идет не по плану. Девушке приходиться бороться за жизнь, спасаясь от ФБР и безжалостного криминального авторитета.
Видео: Apple TV/YouTube
Проект основан на одноименном романе Марисы Стэпли, ставшем бестселлером по версии The New York Times. В «Лаки» снялись Аннетт Бенинг, Тимоти Олифант, Онджани Эллис-Бейлор и Дрю Старки.
Сериал из семи эпизодов создал Джонатан Троппер и студия Риз Уизерспун Hello Sunshine. Шоураннерами «Лаки» стали Троппер и Кэсси Паппас.