Умерла советская телеведущая и диктор Светлана Жильцова
СМИ: Эдвард Бергер снимет фильм «Страдивариус» для Netflix
Аня Тейлор-Джой пускается в бега в тизере сериала «Лаки»
Дочь Дэвида Линча заявила, что сценарий его неснятого сериала опубликуют
Шэрон Осборн хочет баллотироваться на пост мэра Бирмингема
Сабрина Карпентер встречается с мужчиной из чипсов в рекламе Pringles к Супербоулу
В Школе-студии МХАТ проведут выборы ректора
Джош Д’Амаро назначен новым генеральным директором Disney
Катки стали самыми популярными местами Москвы в январе
В феврале школьные звонки заменят патриотическими песнями
Появился трейлер предстоящего сериала о Джоне Кеннеди-младшем и Кэролин Бессетт от Райана Мерфи
Российский союз туриндустрии: страны Персидского залива остаются драйвером роста турпотока в Россию
Исследование: газировка и фастфуд больше похожи на сигареты, чем на фрукты и овощи
Во Внуково и Шереметьево приняли меры для предотвращения побегов животных
Нив Кэмпбелл вернулась в роли Сидни Прескотт в тизере «Крика-7»
IKEA выпустила блютус-колонку в виде мыши
В Афганистане откроют факультет «пророческой медицины»
В Москве состоялась светская премьера лирической комедии «Встать на ноги»
Джессика Честейн и Крис Пайн снимутся в драме о #MeToo
Открыт прием заявок на премию «Жить вместе», которая поддерживает локальные сообщества
Pixar работала над мультфильмом «Прыгуны» 6 лет
Ярославский рынок в Москве реконструируют
Ночь с 2 на 3 февраля стала в Москве самой холодной с начала зимы
«Подписные издания» откроются в Москве
Фирменный стиль для обновленных «Крестов» разработает «Студия Артемия Лебедева»
США возобновили поставки украшений в Россию
Netflix проведет трансляцию первого с 2022 года концерта BTS
The Cure не смогли лично получить свои первые «Грэмми» из‑за похорон участника группы

Мерил Стрип сыграет певицу Джони Митчелл в новом фильме Кэмерона Кроу

Фото: Brianna Bryson / Getty Images

Американская актриса Мерил Стрип сыграет главную роль в байопике о певице Джони Митчелл. Об этом написал The Guardian.

Фильм поставит режиссер Кэмерон Кроу, известный по фильмам «Почти знаменит» и «Ванильное небо». Ранее сообщалось, что роль Митчелл в юности могут исполнить Аня Тейлор-Джой или Аманда Сейфрид.

Кроу рассказывал о проекте еще в 2023 году. Тогда он говорил, что рассчитывает выпустить картину в 2026 году. Когда планируется релиз теперь, неясно.
По словам кинематографиста, лента представит жизнь Митчелл ее же собственными глазами. «Это жизнь Джони, показанная не через чью-то призму. Она будет показана через ее призму», — обещал Кроу.

Джони Митчелл — 11-кратная обладательница «Грэмми», которая входит в Зал славы рок-н-ролла с 1997 года. Ее считают одним из самых выдающихся авторов песен всех времен и, возможно, самой влиятельной женщиной-музыкантом конца XX века.

Карьера артистки началась в 60-х. Ее композиции исполняли Джуди Коллинз и Фрэнк Синатра. Митчелл долгое время сотрудничала с Бобом Диланом. Сама она записала 19 студийных альбомов. В ноябре 2025 года Митчелл исполнилось 82 года.

Расскажите друзьям