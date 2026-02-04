В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%

Триумфатором «Грэмми» этого года стал Кендрик Ламар, получивший пять наград. Рэпер, лидировавший с девятью номинациями, взял главный приз, «Запись года», за трек «Luther» (совместно с SZA) и победил во всех четырех рэп-категориях, включая «Лучший рэп-альбом» за «GNX». Таким образом, он побил рекорд Jay-Z и стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми».