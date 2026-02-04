В 2026 году аудитория «Грэмми» сократилась на 6%

68-я церемония вручения премии «Грэмми», прошедшая на прошлой неделе, собрала у экранов 14,4 млн зрителей — на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает Variety.
В 2025 году трансляцию посмотрели 15,4 млн человек, что также означало спад на 9% относительно показателя 2024 года. Несмотря на снижение, «Грэмми» остается самой популярной премией после «Оскара» — его в прошлом году смотрели 19,7 млн человек.
Триумфатором «Грэмми» этого года стал Кендрик Ламар, получивший пять наград. Рэпер, лидировавший с девятью номинациями, взял главный приз, «Запись года», за трек «Luther» (совместно с SZA) и победил во всех четырех рэп-категориях, включая «Лучший рэп-альбом» за «GNX». Таким образом, он побил рекорд Jay-Z и стал самым титулованным рэпером в истории «Грэмми».
Bad Bunny получил награду в категории «Альбом года» за «Debí tirar más fotos», Билли Айлиш одержала победу в категории «Песня года» с «Wildflower», а премию «Лучший новый исполнитель» завоевала британская певица Оливия Дин.