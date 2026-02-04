В «белый список» сайтов добавили «Бургер Кинг» и службы доставки



«Белый список» — это реестр приложений и сайтов, которые остаются доступными во время отключений мобильного интернета. Он формируется по согласованию с органами, отвечающими за обеспечение безопасности.



Недавно стало известно, что трафик в публичных точках Wi-Fi в России вырос почти в 11 раз. Его объем достиг 13,8 млн терабайт. Из-за ограничений пользователи чаще заходили в кафе или другие общественные места с доступом к сети.