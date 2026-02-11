Яндекс Недвижимость представила виртуальную 3D-галерею по итогам арт-проекта об архитектуре

Сервис Яндекс Недвижимость завершил художественный проект «Идеальные формы и живая реальность», посвященный современной жилой архитектуре, и представил его результаты в формате виртуальной 3D-экспозиции.
С 2024 по 2026 год сервис совместно с Pennlab Gallery провела три офлайн-выставки в Москве, Петербурге и Екатеринбурге, где на каждой площадке к общей коллекции добавлялись работы местных авторов. После каждой экспозиции сервис представлял произведения в виртуальном формате с помощью 3D-туров.
Всего в проекте участвовали 13 художников из трех городов, включая Владислава Ефимова (куратор), Юрия Пальмина, Федора Телкова и других. Объектами их художественного исследования стали новостройки девелоперов MR Group, «Самолет», «Брусника», ЛСР, Sminex и других.
Теперь все три выставки финально объединили в онлайн-формат интерактивных 3D-туров. Технология 3D-туров является собственной разработкой компании. Она обеспечивает высокую точность и детализацию изображений без ретуши, что уже получило положительный отклик пользователей.
По данным сервиса, объявления с 3D-турами привлекают на 37% больше просмотров, а в столицах до 95% таких объектов сдаются на долгосрочный период в сервисе Яндекс Аренда полностью онлайн.
Как отметил коммерческий директор Яндекс Недвижимости Евгений Белокуров, в проекте «Идеальные формы и живая реальность» технологию применили с целью показать творческий взгляд на современный городской ландшафт, посмотреть на новую архитектуру через призму художественной фотографии.