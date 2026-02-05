Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России

Фото: Artturi Jalli/Unsplash

«Газпром нефть» провела испытания авиационного топлива на основе переработанного растительного масла. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

Отработанное кулинарное масло для проекта поставляет «Вкусно ― и точка». По словам старшего директора сети ресторанов Ирины Коршуновой, компания ежегодно отправляет на переработку около 6000 тонн отработанного масла, большая часть которого теперь идет на производство биотоплива. 

Разработкой рецептуры занимались специалисты из «Газпром нефти» в Петербурге. Новый вид авиатоплива можно отнести к типу SAF, то есть оно производится из возобновляемого сырья и снижает выбросы парниковых газов при авиаперевозках. 

«Программа испытаний, которая имитировала режимы взлета, крейсерского полета и захода на посадку, подтвердила эффективную работу оборудования и снижение экологического воздействия. Результаты проведенного тестирования будут использованы для выработки единого национального стандарта о синтетических SAF-компонентах для авиационного топлива», ― отметили в «Газпром нефти». 

Топливо на основе отработанного масла уже несколько лет используется в России для заправки морских судов. В «Газпром нефти» сказали, что теперь планируют внедрить SAF-топливо и в авиации.

Как отмечало Reuters, SAF сейчас стоит в несколько раз дороже обычного авиатоплива, а его производители не могут найти нужно количество сырья, поэтому заявления авиакомпаний о постепенном переходе на экологически чистое топливо часто сталкиваются с критикой.

