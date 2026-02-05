Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм спела хит 1998 года «Viva Forever» вместе с ее коллегам по группе Spice Girls. Видео опубликовал в соцсетях сын Виктории Круз Бекхэм.
Вместе с Викторией собрались Мелани Чисхолм, Джери Холливелл, Эмма Бантон. Мелани Браун, которая состоявшая в Spice Girls, не оказалось на встрече.
На гитаре им играл Круз. В подписи к публикации он пошутил, что артистки могли бы выступить у него на разогреве.
Недавно Spice Girls встречались в честь 50-летия Эммы Бантон. Они праздновали это событие 21 января на вечеринке в Котсуолдсе и опубликовали совместное фото в соцсетях.
Ранее Бруклин Пелц-Бекхэм публично обвинил родителей, Дэвида и Викторию, в многолетних манипуляциях, контроле через прессу и попытках разрушить его брак с Николой Пелц. По его словам, накануне свадьбы в 2022 году родители заявили, что Никола «не семья» и «не кровь».