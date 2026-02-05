Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»

Певица и дизайнер Виктория Бекхэм спела хит 1998 года «Viva Forever» вместе с ее коллегам по группе Spice Girls. Видео опубликовал в соцсетях сын Виктории Круз Бекхэм.



Вместе с Викторией собрались Мелани Чисхолм, Джери Холливелл, Эмма Бантон. Мелани Браун, которая состоявшая в Spice Girls, не оказалось на встрече.



На гитаре им играл Круз. В подписи к публикации он пошутил, что артистки могли бы выступить у него на разогреве.