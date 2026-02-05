Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*

Илон Маск согласился, что счастье за деньги не купишь
В 2026 году в Москве заменят более 5,5 тысячи лифтов
Цискаридзе предложил разработать дресс-код для посещения театра
В Тульской области украли водонапорную башню в усадьбе Поленова
Spice Girls собрались на ужине и спели «Viva Forever»
«С листа»: в ЦСИ AZ/Art откроется персональная выставка Ольги Чернышевой
У кафе «Долина» в Петербурге поменяли вывеску из‑за Ларисы Долиной
В Канаде воры, одетые как Робин Гуд, ограбили магазин и раздали еду нуждающимся
Кинокомикс про философов и концерт на вулкане: в Москве пройдут спецпоказы Beat Film Festival
В Минздраве Подмосковья призвали не ловить снежинки ртом
Питон длиной 7,22 метра попал в Книгу рекордов Гиннесса
Синоптики спрогнозировали весенние паводки в 16 российских регионах
Еще один лось попытался сесть в автобус в Подмосковье
Авиатопливо на фритюрном масле из «Вкусно ― и точка» протестировали в России
Питер Мюлье назначен новым креативным директором Versace
Владелица дома из «Во все тяжкие» снизила на него цену на 90% из‑за наплыва фанатов
В файлах Эпштейна нашли «обнаженные» изображения
В России количество онлайн-заказов еды из ресторанов зимой 2026 года выросло на треть
Эд Вествик признался, что не против вновь сыграть Чака Басса в спин-оффе «Сплетницы»
Больше всего жилья в Москве строят в Коммунарке, а меньше всего ― в Новогиреево
A24 выиграла права на франшизу «Техасская резня бензопилой». Кинокомпания запускает сериал
В Саудовской Аравии верблюдам теперь выдают паспорта
Эмма Стоун ломает ноутбуки в рекламе Йоргоса Лантимоса для хостинг-компании
Зейн Малик анонсировал новый альбом «Konnakol»
На «Хлебозаводе» пройдет спецпоказ фильма «Любить…» ― со спидфрендингом и консультациями психолога
Элизабет Беннет — главная frugal chic girl в литературе, по версии россиян
Дев Пател в роли музыканта в новом трейлере «Ловушки для кролика»
Мэттью МакФэдьен сыграет в психологическом триллере «Сеанс в дождливый день»

Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*

Фото: @zuck

Марк Цукерберг опубликовал плейлист с песнями, которые он слушал во время разработки Facebook* 22 года назад.

В него вошли пять композиций. Это «Headstrong» Trapt, «Like a Stone» Audioslave, «The Reason» Hoobastank, «In the End» Linkin Park и «Harder, Better, Faster, Stronger» Daft Punk.

Цукерберг сказал, что он «слушал на репите» эти треки, работая над кодом проекта. Обложкой плейлиста стала его собственная фотография из тех времен.

Недавно Марк Эйдельштейн составил плейлист для бренда Saint Laurent. Он доступен на Spotify и других площадках. В списке оказались треки Yung Lean, The Velvet Underground, Gruppa Skryptonite, Кендрика Ламара, а также uncle pecos и Samrattama.

* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
 

Расскажите друзьям