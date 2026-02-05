Марк Цукерберг опубликовал плейлист на Spotify из песен, которые он слушал, создавая Facebook*

Марк Цукерберг опубликовал плейлист с песнями, которые он слушал во время разработки Facebook* 22 года назад.
В него вошли пять композиций. Это «Headstrong» Trapt, «Like a Stone» Audioslave, «The Reason» Hoobastank, «In the End» Linkin Park и «Harder, Better, Faster, Stronger» Daft Punk.
Цукерберг сказал, что он «слушал на репите» эти треки, работая над кодом проекта. Обложкой плейлиста стала его собственная фотография из тех времен.
Недавно Марк Эйдельштейн составил плейлист для бренда Saint Laurent. Он доступен на Spotify и других площадках. В списке оказались треки Yung Lean, The Velvet Underground, Gruppa Skryptonite, Кендрика Ламара, а также uncle pecos и Samrattama.
* Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.