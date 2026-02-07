Ночь с 6 на 7 февраля стала в Москве самой теплой с конца января

Ночь с 6 на 7 февраля стала для Москвы самой теплой с конца января: наблюдалась температура с –7 до –9 градусов. Об этом в телеграм-канале сообщает синоптик Михаил Леус.
Причиной непродолжительного потепления стал теплый атмосферный фронт, приблизившийся к Москве с юга. Он также принес в регион повышенную облачность, а местами — небольшой снег.
Ветер оставался слабым, северо-восточным, от 1 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление продолжало падать и к утру достигло отметки 742 миллиметров ртутного столба — это ниже климатической нормы.
Уже в ближайшие сутки погода вновь изменится. По прогнозу на воскресенье, 8 февраля, ночные температуры вернутся к сезонным значениям и составят от –13 до –15 градусов. Днем также ожидается похолодание — от –9 до –11 градусов. Местами возможен небольшой снег.
Недавно синоптики сообщили, что в пятницу 13 февраля в Москву придет короткая оттепель: температура впервые в этом году поднимется выше нуля — до +2 градусов. Однако уже к вечеру 14 февраля она упадет до –15 градусов.