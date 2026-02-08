Михаил Ефремов впервые выйдет на сцену после освобождения из колонии

В главных ролях — Анна Михалкова и Михаил Ефремов. По сюжету бывшие супруги случайно оказываются наедине спустя годы после расставания. За внешне спокойной беседой скрываются невысказанные признания, боль, воспоминания и вопросы.



Для Ефремова это будет первая роль в театр после освобождения из колонии. Его приняли в труппу театра «Мастерская «12» в сентябре прошлого года.



Пресненский суд Москвы 8 сентября 2020 года приговорил актера к восьми годам колонии за гибель человека в ДТП. Позже Мосгорсуд по апелляционной жалобе на приговор сократил срок наказания до 7,5 года колонии, приняв во внимание возмещение морального вреда. В апреле 2025 года Ефремов освободился по УДО.