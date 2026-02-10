Атрей вырос в удаленной лесной хижине, в изоляции от остального мира, и почти полностью воспитан матерью. «Он отлично владеет луком, любит животных и очень любопытен: его мучает вопрос, что находится за пределами лесного дома. После смерти матери Атрей остается с холодным, отстраненным отцом, которого он почти не знает, и который, в свою очередь, мало что знает о нем. Тем не менее Атрей жаждет одобрения отца и отчаянно хочет доказать, что достаточно силен, чтобы выжить в жестоком и опасном мире», ― говорится в официальном описании героя.