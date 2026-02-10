«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта

19 марта в повторный прокат выйдет философская драма Павла Лунгина «Остров». Картина возвращается на большие экраны в год своего 20-летия, дистрибьютором выступит компания К24.
Сюжет картины разворачивается на отдаленном северном острове, в монастыре. Отец Анатолий в исполнении Петра Мамонова десятилетия мучится виной за предательство, совершенное на войне, и ищет путь к искуплению.
Премьера «Острова» состоялась в 2006 году на открытии фестиваля «Кинотавр». Картина также стала первым российским фильмом, который закрывал Венецианский кинофестиваль.
Картина получила шесть премий «Золотой орел» и шесть «Ник», включая награды за лучший фильм, режиссуру, мужскую роль и операторскую работу.
Помимо Мамонова, в фильме сыграли Виктор Сухоруков («Брат») и Дмитрий Дюжев («Бригада»). Оператором выступил Андрей Жегалов, музыку написал Владимир Мартынов.