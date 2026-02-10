Во «Вкусно ― и точка» появилась коллекция игрушек с лошадьми
Канье Уэст впервые за 12 лет выступит в Европе с сольным концертом
В конце февраля на небе выстроятся шесть планет
В Самаре после трехлетней реконструкции открывается галерея «Виктория»
Стала известна причина смерти актрисы Кэтрин О’Хары
Фигуристы выступили на Олимпиаде под ИИ-трек и столкнулись с критикой
Мужчина из Pringles объявил о разрыве с Сабриной Карпентер
В Москве ГАИ попыталась оштрафовать робота-курьера на 300 000 рублей
Нив Кэмпбелл, Мейсон Гудинг и Кортни Кокс на новом постере «Крика-7»
Эдди Мерфи и Ева Лонгория снимутся в комедии о психологах, которых взяли в заложники
Художественные работы Валерии Гай Германики покажут в новой московской галерее
В России утвердили ГОСТ на чак-чак
Николь Кидман может сыграть в новом эротическом триллере A24
Amazon нашел актера на роль Атрея в экранизации God of War
В сериале по «Гарри Поттеру» зрители увидят больше сцен о жизни Малфоев
В России второй день подряд массово жалуются на сбои в Telegram
«Союзмультфильм» и студия «Хроники» работают над фильмом о будущем ИИ
Умер адвокат Генрих Падва, добившийся моратория на смертную казнь
В Крыму закрыли дело в отношении петербуржца, который сбросил кошку с обрыва «Ласточкина гнезда»
СМИ: «Яндекс» может купить маркетплейс цветов и подарков Flowwow
Москвичи могут позволить себе 24 свидания в месяц, петербуржцы — 20, екатеринбуржцы — 18
Discord введет проверку возраста по документам
Минздрав: в России проживают 17 тысяч человек старше 100 лет
Каждый третий россиянин видит в советских панельках эстетику и уют
На катке в парке Горького 14 февраля пройдет «Бал Бараша и Нюши»
Разработка ГОСТа на русскую кухню завершится до конца 2026 года
Кира Найтли, Алисия Викандер и Джейми Дорнан сыграют в черной комедии «Худшие»
В США говорящий попугай помог полиции найти убийцу

«Остров» Павла Лунгина вернется в кинотеатры 19 марта

Афиша Daily
К24

19 марта в повторный прокат выйдет философская драма Павла Лунгина «Остров». Картина возвращается на большие экраны в год своего 20-летия, дистрибьютором выступит компания К24.

Сюжет картины разворачивается на отдаленном северном острове, в монастыре. Отец Анатолий в исполнении Петра Мамонова десятилетия мучится виной за предательство, совершенное на войне, и ищет путь к искуплению.

Премьера «Острова» состоялась в 2006 году на открытии фестиваля «Кинотавр». Картина также стала первым российским фильмом, который закрывал Венецианский кинофестиваль.

Картина получила шесть премий «Золотой орел» и шесть «Ник», включая награды за лучший фильм, режиссуру, мужскую роль и операторскую работу.

Помимо Мамонова, в фильме сыграли Виктор Сухоруков («Брат») и Дмитрий Дюжев («Бригада»). Оператором выступил Андрей Жегалов, музыку написал Владимир Мартынов.

