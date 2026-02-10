Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спектакля по «Очень странным делам»

LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Кадр: Netflix

Стриминговый сервис Netflix выпустит видеоверсию бродвейского спекталя, основанного на сериале «Очень странные дела». Об этом сообщил The Hollywood Reporter.

Спектакль «Очень странные дела: Первая тень» Стивена Далдри и Джастина Мартина впервые представили в 2023 году в Лондоне. Он рассказал историю происхождения Векны. В 2025 году постановку показали на Бродвее.

В данный момент Netflix при содействии продюсеров шоу и компании Sonia Friedman Productions снимает спектакль. Съемки пройдут вплоть до 14 февраля, после этого постановку вновь смогут увидеть рядовые зрители.

Главную роль в шоу исполняет номинант на «Тони» Луис Маккартни. Он вместе с другими артистами оригинального состава перестанет выступать в спектакле в марте. Видеоверсия зафиксирует работу именно этого коллектива.

Позднее на смену ему придут актеры Виктор де Паула Роча в роли Генри Крила, Аяна Саймон в роли Пэтти Ньюби, Шей Грант в роли Джойс Мальдонадо, Хуан Карлос в роли Боба Ньюби и Мэттью Эрик Уайт в роли Джеймса Хоппера-младшего.

Ранее на Netflix вышел документальный фильм «За кулисами. Очень страные дела: Первая тень». Он рассказал о создании пьесы-приквела «Очень странных дел» и ее сценическом воплощении.

