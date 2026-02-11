Орнитологи подсчитали количество воробьев в России

«Для европейской части России цифры относительно понятные — около 20 млн и домового, и полевого. В азиатской части мы можем только экстраполировать эти сведения и тогда осторожно заявить о том, что еще по 2–3 млн можно добавить обоим видам для азиатской части», — отметил Калякин.
Он добавил, что в России есть и другие виды воробьев, но их не учитывают в переписи, поэтому их численность можно определить лишь приблизительно. Так, по словам орнитологов, рыжего воробья в стране не больше 5000 особей.
«Черногрудый воробей, по данным из атласа птиц европейской части России, более обычен, его численность оценивается в 10–90 тыс. пар, полагаю, что реальность ближе к нижнему пределу, очень примерно можно говорить о 20–30 тыс. пар», — заключил специалист.
Перепись воробьев проводилась в два этапа: зимний — в феврале, летний — в августе. Специалисты собирают конкретные сведения о численности птиц на максимально возможной по размерам территории.