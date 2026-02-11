Продюсер «F1» Джерри Брукхаймер подтвердил, что сиквел фильма действительно находится в разработке

LEGO представила новый набор «Плавающие морские выдры» в серии Ideas
Афиша Daily
Фото: Warner Bros.

Сиквел «F1» с Брэдом Питтом действительно находится в работе. Об этом сообщил продюсер блокбастера Джерри Брукхаймер в интервью Би-би-си во время ужина в честь вручения премии «Оскар».

«Мы работаем над продолжением», — сказал Брукхаймер. Продюсер отказался назвать сроки реализации проекта или подтвердить детали кастинга. Он также не ответил, вернется ли Питт к своей роли.

Слухи о съемках сиквела «F1» ходят с осени 2025 года. О желании снять продолжение драмы заявлял Джозеф Косински. В ноябре на вопрос о сроках Косински ответил, что команда находится на этапе творческих поисков.

Фильм «F1» в начале июля стал самым кассовым фильмом Apple TV. Он обошел «Наполеона» Ридли Скотта (221 млн долларов) и «Убийц цветочной луны» Мартина Скорсезе (158 млн).

Премьера ленты в США состоялась 27 июня. По сюжету «F1» бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт) покинул трек после серьезной аварии в девяностых, но спустя годы вернулся, чтобы стать наставником для гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса (Дамсон Идрис). В «цифре» картина появилась 22 августа.

