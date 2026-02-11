Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса

«Это был мой первый ботокс, я сделала инъекции в лоб, и я была так взволнована. <…> В одной из сцен мне нужно было сделать определенное выражение лица, но мой лоб не мог пошевелиться. Никто мне ничего не сказал — скорее всего, они подумали об этом. Я просто не могу поверить в то, как плохо это выглядело», — сказала Куоко.