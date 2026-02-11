Звезда «Теории большого взрыва» призналась, что испытывала проблемы на съемках из‑за ботокса

Кейли Куоко, которая сыграла Пенни в сериале «Теория большого взрыва», в подкасте «Not Skinny But Not Fat» рассказала о первом опыте инъекций ботокса. 40-летняя актриса поделилась, каково это было — сниматься в кино сразу после косметологической процедуры.
«Это был мой первый ботокс, я сделала инъекции в лоб, и я была так взволнована. <…> В одной из сцен мне нужно было сделать определенное выражение лица, но мой лоб не мог пошевелиться. Никто мне ничего не сказал — скорее всего, они подумали об этом. Я просто не могу поверить в то, как плохо это выглядело», — сказала Куоко.
Актриса добавила, что изо всех сил старалась сыграть эту сцену, но ее лицо было слишком напряженным. «Я буквально отпускала эти шутки, но мой лоб не двигался, хотя я пыталась им пошевелить», — отметила звезда «Теории большого взрыва».
Она призналась, что этот случай стал для нее тревожным сигналом, и с тех пор она стала гораздо осторожнее относиться к процедурам. «Тогда я подумала: „Ого. Давайте сбавим обороты“. И я сбавила обороты, и теперь ничего не делаю со своим лбом», — поделилась звезда ситкома.
Куоко подчеркнула, что, несмотря на свой не совсем удачный первый опыт, она «обожает ботокс» и до сих пор делает инъекции, но только не в лоб, а в область вокруг глаз и шеи. Она также затронула тему увеличения груди, процедуры, которую она перенесла дважды, пошутив: «Я бы с удовольствием сделала операцию и в третий раз». Актриса сообщила, что решение сделать операцию по улучшению внешности было лучшим решением в ее жизни.
Сериал «Теория большого взрыва» насчитывает 12 сезонов. Он выходил на канале CBS с 2007 по 2019 год.