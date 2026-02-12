Шоу Bad Bunny на Супербоуле вошло в топ-5 самых просматриваемых в истории

Леди Гага исполнила латино-версию «Die with a Smile» в компании его группы Los Pleneros de la Cresta, а Рики Мартин представил «El apagón». В конце выступления артист перечислил страны Северной, Центральной и Южной Америки под флагами, вынесенными танцорами, а на экранах появилась надпись: «Единственное, что сильнее ненависти, — это любовь».

