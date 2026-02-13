«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино

Журнал о кино Ornament выпустил карточки Movie Lovers Cards. Подробностями с «Афишей Daily» поделились представители издания.
В колоде 50 карточек с заданиями и вопросами, которые помогут лучше узнать друг друга через кино. Набор предлагает обсуждать фильмы не через факты о них, а через личные воспоминания и эмоции.
Среди примеров вопросов: «Кто был вашим кинокрашем в детстве?», «Какой фильм вы считаете визуально самым красивым?», «Помните ли вы свой первый поход в кино?».
Карточки можно купить на официальном сайте Ornament. Сейчас набор стоит 950 рублей.
Ornament ― иллюстрированный журнал о кино. Каждый номер посвящен режиссеру, фильму или теме. Среди выпусков — номера, посвященные фильмографиям Стенли Кубрика, Квентина Тарантино и Вуди Аллена, а также большой номер про культовые сериалы, изменившие индустрию.