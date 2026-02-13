Арсен Маркарян попросил суд рассмотреть его дело в особом порядке
В Олимпийской деревне закончились бесплатные презервативы
Правительство одобрило продажу здания Рижского вокзала
Вупи Голдберг спродюсирует документалку об олимпийцах-беженцах «Больше чем медаль»
«Кто был вашим кинокрашем?»: карточки Movie Lovers Cards помогут узнать друг друга через кино
В  Лувре произошла крупная протечка воды
Никита Ефремов и Саша Бортич поучаствуют в сериале о невербальном аутизме «В Хогвартс я не попал»
Данила Козловский снял англоязычный фильм «Из Лондона с любовью». Он же сыграл в нем главную роль
Девятилетний поляк установил мировой рекорд по скоростной сборке кубика Рубика
Новый документальный проект Okko расскажет о сексе в России ― от древности до наших дней
Горе в Кабардино-Балкарии присвоили название ЦСКА
Sony выпустит ремейк оригинальной трилогии God of War
Только 23% россиян смогли отличить ИИ-изображение от реального
На Олимпиаде арестовали болельщика сборной Словакии, который находился в розыске с 2010 года
Издательство «АСТ» попросило правообладателей романа «Оно» Стивена Кинга разрешить изменить текст
На Солнце появился огромный смайлик
В России спрос на массаж вырос на 36% в начале февраля
Центробанк снизил ключевую ставку с 16 до 15,5%
Во время реставрационных работ на Берсеневской набережной нашли костяной свисток и нательный крест
Сандра Хюллер перевоплощается в солдата в трейлере исторической драмы «Роза»
РЖД запускают поезд из Иркутска в Китай
Российскую альпинистку Наталью Наговицыну до сих пор не признали погибшей
Первая в году оттепель наступила в Москве
Хилари Дафф анонсировала первый за 11 лет тур
Майкл Б.Джордан рассказал, что экранизация «Четвертого крыла» Ребекки Яррос не будет банальной
Konami выпустила трейлер игры Silent Hill: Townfall, анонсированной еще в 2022 году
Москвичи смогут увидеть «планету любви» 14 февраля
В Перми отменили «Трезвую пробежку» в честь Дня защитника Отечества из‑за недостатка участников

Netflix показал тизер нового сериала братьев Даффер — «Случится что‑то ужасное»

На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер сериала «Случится что‑то ужасное» — нового продюсерского проекта братьев Даффер, создателей шоу «Очень странные дела». Проект выйдет на платформе 26 марта.

Он расскажет о молодой паре, которая готовится к свадьбе. Их роли исполнят Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six») и Адам ДиМарко («Overcompensating»). Планам возлюбленных, как показал ролик, будут мешать тревожные предзнаменования.

Видео: Netflix/YouTube

В видео подчеркивается, что автором сериала выступает Хейли З.Бостон. Ранее она работала над сценариями для сериалов «Новый вишневый вкус» «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Дафферы выступили исполнительными продюсерами шоу.

В актерский состав проекта вошли Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Тед Левин («Детектив Монк»), Златко Бурич («Дилер»), Джефф Уилбуш («Неортодоксальная»), Карла Кром («Лазарь») и Гас Берни («Сияющая долина»). Кого они сыграли, пока неясно.

В августе 2025 года братья Даффер подписали четырехлетний эксклюзивный контракт с Paramount. После завершения сотрудничества с Netflix в апреле 2026 года их компания Upside Down Pictures займется производством фильмов и сериалов для Paramount.

Главной мотивацией к подписанию контракта, по их словам, стало желание выпускать полнометражное кино в прокат. «Когда мы с Мэттом обсуждали, чем хотим заняться дальше, все свелось к тому, что мы хотим снять фильм, особенно оригинальный — большой оригинальный фильм», — пояснил Росс Даффер.

