На ютуб-канале Netflix опубликовали тизер сериала «Случится что‑то ужасное» — нового продюсерского проекта братьев Даффер, создателей шоу «Очень странные дела». Проект выйдет на платформе 26 марта.
Он расскажет о молодой паре, которая готовится к свадьбе. Их роли исполнят Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six») и Адам ДиМарко («Overcompensating»). Планам возлюбленных, как показал ролик, будут мешать тревожные предзнаменования.
В видео подчеркивается, что автором сериала выступает Хейли З.Бостон. Ранее она работала над сценариями для сериалов «Новый вишневый вкус» «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Дафферы выступили исполнительными продюсерами шоу.
В актерский состав проекта вошли Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Тед Левин («Детектив Монк»), Златко Бурич («Дилер»), Джефф Уилбуш («Неортодоксальная»), Карла Кром («Лазарь») и Гас Берни («Сияющая долина»). Кого они сыграли, пока неясно.
В августе 2025 года братья Даффер подписали четырехлетний эксклюзивный контракт с Paramount. После завершения сотрудничества с Netflix в апреле 2026 года их компания Upside Down Pictures займется производством фильмов и сериалов для Paramount.
Главной мотивацией к подписанию контракта, по их словам, стало желание выпускать полнометражное кино в прокат. «Когда мы с Мэттом обсуждали, чем хотим заняться дальше, все свелось к тому, что мы хотим снять фильм, особенно оригинальный — большой оригинальный фильм», — пояснил Росс Даффер.