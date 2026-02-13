Элизабет Мосс снимется в юридической драме «Conviction». Ее выпустит Hulu

Она сыграет адвоката Неве Харпер, которой выпадает шанс взяться за дело, способное определить ее карьеру — о громком убийстве, в котором мужа обвиняют в гибели жены. Стоит героине начать работу, как таинственный незнакомец начинает шантажировать ее.