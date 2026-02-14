Ирландец возрождает забытый спорт ― подъем камней

Кеохан (в соцсетях он известен как Indiana Stones) ищет подходящие валуны по всей Ирландии — на пляжах, в полях и даже на кладбищах. К настоящему моменту он нашел 53 штуки и надеется обнаружить еще десятки. У каждого камня, считает он, есть свой сюжет и «память места».