Афиша Daily
Фото: Nikolay Budishevsky/Flickr

Россияне по итогам 2025 года накопили рекордные 17,1 триллиона наличных рублей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ЦБ.

Эта сумма на на 4,6% больше, чем в прошлом году. Годом ранее темпы роста составили только 0,1%. 

Объем наличной иностранной валюты у россиян по итогам 2025 года вырос впервые за три года — на 100 млн долларов. Он достигнул 92,2 млрд долларов.

Недавно стало известно, что Центробанк будет считать крупные переводы самому себе по СБП признаком мошенничества. «Сейчас распространены случаи, когда злоумышленники убеждают человека перевести себе по СБП сбережения со своих счетов в других банках. Мошенникам легче похитить деньги, когда они на одном счете, тем более если злоумышленники получили к нему доступ», — рассказал директор департамента информационной безопасности Банка России Вадим Уваров.

